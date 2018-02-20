Бельгийские врачи подвергли эвтаназии пациента против его воли

В Бельгии разгорается врачебный скандал. Один из докторов утверждает, что пациента умертвили по просьбе семьи, не спросив разрешения у него самого. Однако специальная врачебная комиссия назвала этот случай «законным решением о прекращении жизни» и не стала подавать запрос в прокуратуру.

Доктор Виллем Дистелманс подал в отставку в знак протеста против недостаточного надзора властей в области эвтаназии, передает Daily Mail. Врач опубликовал письмо, в котором рассказал о лишении жизни пожилого мужчины, страдавшего деменцией и болезнью Паркинсона. По словам доктора, пациент ни разу не упоминал, что хочет умереть. По просьбе его родных медики провели эвтаназию.

Дистелманс считает, что речь идет об убийстве. Однако врачебная комиссия пришла к выводу, что цель процедуры заключалась не в том, чтобы лишить человека жизни, а в том, чтобы облегчить страдания. Потому было решение не передавать дело в прокуратуру.

В Бельгии эвтаназия была легализована в 2002 году. За это время медики на законных основаниях лишили жизни более 10 тысяч человек.

Брюссель, Служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 20.02.18

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