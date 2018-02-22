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Четверг, 22 февраля 2018, 11:36 мск

В мире

Посольство США в Черногории закидали гранатами

Фото: Twitter Amichai Stein‏ @AmichaiStein1

Неизвестный злоумышленник закидал гранатами здание посольства США в Черногории, а потом подорвал себя. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте правительства страны.

В связи со случившимся посольство США в Черногории рекомендовало американским гражданам обходить стороной район Подгорицы, где случилось ЧП, ввиду «активной» угрозы безопасности. Об этом сообщается на сайте дипломатической миссии.

По данным британского таблоида Daily Express, неизвестный бросил в сторону посольства несколько гранат, а затем подорвал себя. По данным издания, в посольстве работают 34 гражданина США и 134 местных жителя. Сообщений о пострадавших не поступало.

«Посольство США в Подгорице сообщает о продолжающейся ситуации, связанной с безопасностью, у здания посольства. Избегайте местонахождения в районе посольства до следующего уведомления», – говорится в заявлении миссии.

Посольство США также рекомендует отслеживать сообщения в СМИ, избегать больших скоплений народа и демонстраций, а также следовать инструкциям местных властей.

Подгорица, Иван Гридин

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