Посольство США в Черногории закидали гранатами

Неизвестный злоумышленник закидал гранатами здание посольства США в Черногории, а потом подорвал себя. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте правительства страны.

В связи со случившимся посольство США в Черногории рекомендовало американским гражданам обходить стороной район Подгорицы, где случилось ЧП, ввиду «активной» угрозы безопасности. Об этом сообщается на сайте дипломатической миссии.

По данным британского таблоида Daily Express, неизвестный бросил в сторону посольства несколько гранат, а затем подорвал себя. По данным издания, в посольстве работают 34 гражданина США и 134 местных жителя. Сообщений о пострадавших не поступало.

«Посольство США в Подгорице сообщает о продолжающейся ситуации, связанной с безопасностью, у здания посольства. Избегайте местонахождения в районе посольства до следующего уведомления», – говорится в заявлении миссии.

Посольство США также рекомендует отслеживать сообщения в СМИ, избегать больших скоплений народа и демонстраций, а также следовать инструкциям местных властей.

Подгорица, Иван Гридин

Подгорица. Другие новости 22.02.18

Украденную в Вене трехлетнюю россиянку отец вывез в Ливан. / «Удар будет, как землетрясение», – Reuters написал про снос екатеринбургской телебашни. / Постпред РФ в ООН ткнул США носом в «элементарные дипломатические приличия». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»