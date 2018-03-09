Пентагон ответил Путину: США могут уничтожить Россию с помощью подлодок

Сегодня председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен попытался успокоить Вашингтон после сенсационной речи президента РФ Владимира Путина о наличии у Москвы уникальных видов вооружения. Американский генерал заверил, что США могут ответить на любую атаку со стороны России.

Выступая в ходе бюджетных слушаний в комитете палаты представителей по Вооруженным силам и комментируя послание президента России к Федеральному собранию, Хайтен, в частности, сказал: «Мы готовы ко всем имеющимся угрозам, и никто не должен сомневаться в этом».

Представитель Пентагона выразил уверенность, что помимо массированной атаки на Соединенные Штаты, Россия не сможет сделать ничего, на что Вашингтон не мог бы ответить.

«Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому пути», – заверил американский генерал (цитата по РИА «Новости»).

Напомним, в новой «Национальной оборонной стратегии» США Пентагон назвал главными угрозами американской безопасности Китай, Россию, КНДР и Иран.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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