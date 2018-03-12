В китайском горном ландшафтном парке Батайшань в провинции Сычуань на юго-западе страны для туристов открыли пешеходный стеклянный мост над ущельем. Изюминкой является то, что он построен на высоте 1980 метров над уровнем моря. В Китае это самое высокое из подобного рода сооружений. Относительно дна ущелья между двумя горными пиками, мост расположен на высоте 186 метров, что соответствует расстоянию от земли до крыши 66-этажного здания. Протяженность подвесного стеклянного моста составляет 198 метров, а его настил выполнен из прозрачных стеклянных панелей шириной 2,5 метра.

В Китае на 2-километровой высоте открыли стеклянный мост Как пишут «Известия», после завершения строительства конструкцию моста подвергали тестированию на протяжении месяца. Общая стоимость проекта составила 10 млн юаней (около $1,58 млн).

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 12.03.18

ВОЗ: неизвестный вирус грозит человечеству глобальной эпидемией. / Во Франции изобрели продлевающее жизнь лекарство. / Российский олигарх выбежал на поле и угрожал судье на чемпионате Греции по футболу. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»