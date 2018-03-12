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Понедельник, 12 марта 2018, 15:10 мск

В мире

Вблизи Катманду рухнул пассажирский лайнер

Photo: Bishnu Sapkota's Twitter account

Вблизи столицы Непала – Катманду – потерпел крушение лайнер частной авиакомпании US-Bangla. Самолет с бортовым номером S2-AGU упал вблизи взлетно-посадочной полосы международного аэропорта имени Трибхувана на футбольное поле, после чего загорелся, пишет местная газета Kathmandu Post со ссылкой на представителя воздушной гавани.

По данным издания, администрация аэропорта Катманду полагает, что самолет US-bangla потерпел крушение из-за технического сбоя на борту. Также сообщается, что в результате аварии есть жертвы, однако официальной информации об их числе нет. Как сообщили в Министерстве туризма, с места катастрофы были эвакуированы 17 пассажиров, которые были госпитализированы в различные медучреждения.

Катманду, Иван Гридин

Катманду. Другие новости 12.03.18

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