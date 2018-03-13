Турция готова разорвать отношения с США

Отношения между США и Турцией находятся в точке разрыва, Вашингтон должен начать сдерживать свои обещания. Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе встречи со студентами Московского государственного университета международных отношений (МГИМО).

«Народ Турции очень негативно относится к США, потому что они не держат свое слово, постоянно врут. Отношения между нашими странами находятся в точке разрыва. И для того, чтобы этого окончательно не произошло, были созданы в феврале рабочие группы. И мы поставили условие: если вы опять не будете соблюдать ни одно свое слово, то мы не будем больше терпеть», – заявил Чавушоглу.

Как передает РИА «Новости», он также отметил, что претензии к США касаются в том числе и вопроса поставок американского оружия курдским формированиям в Сирии.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 13.03.18

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