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Суббота, 17 марта 2018, 16:45 мск

В мире

На Филиппинах самолет рухнул на жилой дом, все пассажиры погибли

Фото: CNN

На Филиппинах легкомоторный самолет Piper PA-23 Apache упал на жилой квартал. По предварительным данным, погибли десять человек. Причина аварии выясняется.

По данным местного отделения CNN, авиакатастрофа произошла в населенном пункте Пларидел в провинции Булакан. Самолет летел по маршруту Пларидел-Лаоаг. Неполадки начались сразу после взлета. Воздушное судно рухнуло на жилой дом.

В результате аварии погибли пять человек на борту самолета, а также пять жильцов разрушенного дома. Уточняется, что среди жертв авиакатастрофы трое детей.

В Организации гражданской авиации Филиппин установили, что самолет принадлежал авиакомпании Lite Air Express. В настоящее время причина аварии уточняется. Все полеты перевозчика приостановлены до завершения расследования.

Манила, Служба информации РИА «Новый День»

Манила. Другие новости 17.03.18

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