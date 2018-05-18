Во Франции предотвратили теракт со взрывчаткой и ядом

Спецслужбы Франции сумели предотвратить теракт. Как рассказал Министр внутренних дел страны Жерар Колон, его планировали осуществить двое выходцев из Египта.

«Речь идет о двух молодых людях египетского происхождения, которые готовились совершить теракт либо при помощи взрывчатого вещества, либо при помощи очень сильного яда – рицина. У них были обнаружены пособия по изготовлению ядовитых веществ на основе рицина. Мужчины – братья», – приводит BFMTV слова главы французского МВД.

Телеканал France 2 в свою очередь отмечает, что мужчин задержали в ходе спецоперации в Париже. Одним из поводов для их задержания стала их переписка в мессенджере.

Рицин – белковый токсин растительного происхождения, чрезвычайно токсичен особенно в виде аэрозоля. Для человека средняя смертельная доза составляет 0,3 мг/кг массы тела (перорально). Рицин представляет собой белый порошок без запаха, хорошо растворимый в воде.

Как писал «Новый День» на прошлой неделе во французской столице произошел очередной теракт. Вооруженный ножом мужчина накинулся на прохожих. В результате один человек погиб, четверо получили различные травмы. Запрещенная в России организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение.

Трагедия произошла во II округе Парижа недалеко от здания Гранд-Опера. По словам очевидцев, молодой человек, облаченный в черную одежду, бросился на прохожих с криками «Аллах Акбар». Правоохранители прибыли на место через пять минут, через девять минут после начала нападения они ликвидировали нападавшего.

Париж, Иван Гридин

Париж. Другие новости 18.05.18

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