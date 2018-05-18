Китай завершил испытания самостоятельно построенного авианосца

Первый абсолютно китайский и второй по счету авианесущий корабль ВМС КНР завершил пятидневные ходовые испытания, сообщает государственный телеканал CCTV.

Авианосец возвращается в порт Далянь, на верфи которого был построен. Судно проекта 001А, пока не имеет названия. Корабль был спущен на воду в апреле 2017 года, спустя 4 года с начала строительства. Отмечается, что в состав ВМФ он будет принят не ранее 2020 года.

Предполагается, что судно будет способно нести 36 истребителей J-15 (копия советского корабельного истребителя Су-33, прототип которого был выкуплен у Украины). Полная длина судна составляет 315 метров. Максимальная скорость хода – 31 узел.

Напомним, первым авианосцем Китая стал авианесущий советский крейсер «Варяг», который получил имя «Ляонин». Китайцы выкупили его у Украины в 1998 году. Изначально планировалось построить на его базе парк развлечений, но правительство перекупило его у бизнесмена и отправило на модернизацию на верфи в Даляне.

В 2012 году обновленный корабль был принят на вооружение. «Ляонин» стал «полигоном» для отработки технологий по строительству авианосцев, которые были использованы во втором корабле, а также для тренировок экипажей палубной авиации. Несмотря на модернизацию, минувшей весной «Ляонин» был признан дефектным, и его списали.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 18.05.18

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