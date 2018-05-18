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Понедельник, 21 мая 2018, 15:44 мск

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Китай дал задний ход в торговой войне с США

Фото: «Синьхуа»

Китайская делегация в ходе визита в Вашингтон предложила президенту США Дональду Трампу пакет мер по сокращению дефицита торгового баланса между странами. В частности, речь шла о сокращении дефицита примерно на $200 млрд в год, передает Reuters со ссылкой на источник. Пакет мер был предложен, чтобы наладить экономические отношения между странами.

Как писал «Новый День», у США и Китая возник конфликт в вопросах торговли после того, как Вашингтон ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий. В конце апреля китайские власти подготовили ответные меры на случай эскалации торгового конфликта. Такое заявление сделал официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

«Мы отметили соответствующие заявления американской стороны, и я хотел бы подчеркнуть, что Китай решительно выступает против любых протекционистских и односторонних действий… Китайская сторона будет следить за заявлениями и действиями США, мы уже приготовили меры реагирования на любые возможные действия со стороны Вашингтона», – ответил Гао Фэн, когда его спросили о возможных ответных мерах на экономическую политику США.

Он также подчеркнул, что китайские компании долгое время инвестировали в бизнес на территории США и оказали «серьезный вклад» в экономику страны.

Пекин, Иван Гридин

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