Клинтон с русской шапкой-ушанкой заговорила о присоединении к России

Соперница Дональда Трампа на выборах президента США Хиллари Клинтон никак не может пережить поражения. Пока американские правоохранители ведут расследование, пытаясь найти доказательства того, что победу миллиардеру помогли одержать российские власти, Клинтон всячески разыгрывает русскую тему.

Так экс-глава Госдепа принесла на выступление перед студентами Йельского университета шапку-ушанку. Традиционно выпускники этого вуза надевают на торжественную церемонию необычные головные уборы. Клинтон заявила: «Я тоже принесла шапку. Русскую шапку. Если ты не можешь победить их, присоединяйся к ним».

Впрочем, судя по записи, опубликованной на YouTube, Хиллари Клинтон не стала надевать ушанку, а лишь приложила ее к голове. По всей видимости, она опасалась испортить прическу.

Напомним, дело о «вмешательстве» России в выборы президента США ведет независимый специальный прокурор Роберт Мюллер. Москва не раз указывала, что все обвинения не имеют оснований и «абсолютно голословные».

Нью-Хейвен, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Хейвен. Другие новости 20.05.18

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