Минобороны обвинило Пентагон в нарушении договора о РСМД

США продолжают производить ракеты, которые запрещены договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Такое заявление сделал начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков в интервью газете Минобороны РФ «Красная Звезда». «США для отработки элементов системы ПРО используют ракеты-мишени, имитирующие широкий спектр баллистических ракет средней и меньшей дальности, например Hera, MRT, Aries, LV-2, Storm, Storm-2, MRBM и др.», – пояснил Рыжков.

Он также отметил, что производство таких ракет и их запуски запрещены договором о РСМД, так как относятся к классу ракет меньшей и средней дальности, отметил Рыжков. «Такие ракеты, по сути, являются универсальными ускорительными средствами, которые в зависимости от комплектации установленных на них головных частей могут быть использованы как боевые баллистические ракеты», – добавил он, подчеркнув, что разработка и испытания таких ракет создают прецедент обхода договора о РСМД.

Как писал «Новый День», ранее президент США Дональд Трамп распорядился разработать план по введению очередного набора санкций в отношении конкретных лиц по причине несоблюдения Россией договора РСМД. Отмечается, что санкции могут быть введены против лиц, ответственных за отдачу приказов по неисполнению договора РСМД или содействовавших этому процессу, а также против высокопоставленных членов российского правительства. Список будет содержаться в докладе.

Среди возможных мер – блокирование активов в США, запрет на въезд и «любые другие санкции, которые президент сочтет подходящими».

Кремль отреагировал на инициативу Трампа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не принимает обвинений со стороны США в нарушении договора о ликвидации РСМД. По словам Пескова, Москва и дальше будет выполнять свои обязательства по данному договору, а Вашингтон использует якобы имеющиеся нарушения со стороны России как очередной повод ввести ограничительные меры.

Напомним, Россия и США многократно обменивались обвинениями в нарушении договора о РСМД. Вашингтон заявляет, что Москва занимается производством ракетных систем, которые не соответствуют требованиям договора, а в МИД России указывают на то, что Госдеп намерен «приступить к разработке крылатых ракет наземного базирования с запрещенной дальностью полета». Москва также указывала на то, что американские пусковые установки системы ПРО можно снарядить ракетами типа «земля – поверхность», что также является нарушением договора РСМД. Стоит обратить внимание, что США разместили системы ПРО вдоль границ РФ.

Договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года. Под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 км и от 1000 до 5500 км.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.05.18

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