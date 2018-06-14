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Четверг, 14 июня 2018, 12:35 мск

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Над Аляской столкнулись два легкомоторных самолета

Фото: www.adn.com

В небе над американским штатом Аляска столкнулись два небольших самолета. Один пилот сумел посадить машину, несмотря на то, что лишился шасси. Пилот второго самолета погиб.

По данным местной газеты Anchorage Daily News, столкновение произошло неподалеку от города Анкоридж. Самолет Cessna 175 смог приземлиться «на брюхо», так как у него была повреждена стойка шасси. Пилот не пострадал.

Второй участник аварии, предположительно самолет Cessna 206 или 207, рухнул в реку и затонул. Обломки нашли военные. По словам солдат, погиб мужчина, который был пилотом и единственным пассажиром.

Анкоридж, Служба информации РИА «Новый День»

Анкоридж. Другие новости 14.06.18

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