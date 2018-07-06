В Казахстане с неба упали таинственные светящиеся шары (ФОТО)

В Казахстане с неба упали два загадочных светящихся объекта. После столкновения с землей они взорвались и загорелись, вызвав воспламенение сухой травы. Падение одного из таинственных шаров сняли на видео.

Неопознанные объекты пролетели в ночь на 5 июля в Западно-Казахстанской области, неподалеку от сел Карасу и Жулдыз, и упали на расстоянии километра друг от друга с сильным грохотом, сообщает издание webinfo.kz. В местной полиции сообщили, что один из неизвестных предметом имеет размер три на три метра и похож на крышку люка из мягкого материала, напоминающего ткань.

Скринщот видео Astana TV

Местные жители приняли упавшие с неба предметы за метеориты и рассказали, что после падения шаров на некоторое время пропала сотовая связь. В региональном департаменте по чрезвычайным ситуациям предположили, что таинственные объекты могут быть «космическим мусором от аппаратов земного происхождения».

Возникший в степи пожар потушили спустя несколько часов. Площадь возгорания составила 90 гектаров. Обошлось без пострадавших. Дома местных жителей также не пострадали.

В настоящее время на месте инцидента работает комиссия из числа сотрудников департамента по ЧС и экологов.

Астана, служба информации РИА «Новый День»

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