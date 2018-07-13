Из-за вредной привычки пилота самолет Air China резко снизился на 6,5 километра

На борту самолета авиакомпании Air China произошел серьезный инцидент, причиной которому стала вредная привычка второго пилота. Он пытался скрыть, что курил на борту электронную сигарету, для чего отключил систему кондиционирования, но не запустил ее вновь. Из-за этого уровень кислорода в самолете критически снизился, сработала автоматика, и лайнер стал резко снижаться. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление следователей.

В итоге самолет снизился более чем на 6,5 км, и в салоне выпали кислородные маски. В итоге пилотам удалось разобраться в ситуации и вернуть лайнер на крейсерскую высоту. По данным The Sun, самолет снизился на такую высоту за 10 минут. Авиакомпания отменила некоторые рейсы после инцидента. Пассажиры опубликовали фотографии с рейса в китайской социальной сети Weibo.

Проверка показала, что инцидент произошел из-за того, что второй пилот пытался предотвратить попадание пара от вейпа в пассажирский салон и отключил систему кондиционирования. Командиру воздушного судна о своих действиях он не рассказал. Видел ли пилот, что второй пилот курил вейп, неизвестно. В авиакомпании пообещали «нулевую терпимость» к членам экипажа, если те будут признаны виновными в совершении правонарушений.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 13.07.18

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