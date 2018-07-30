Эрдоган попросил членства Турции в БРИКС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к странам-участницам БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) с просьбой позволить его стране вступить в организацию. Об этом он заявил на пресс-конференции на саммите группы, проходившем в ЮАР. «Я сказал, если вы примете нас в альянс, блок будет называться БРИКСТ», – сказал Эрдоган.

Эрдоган также добавил, что члены БРИКС «тепло поприветствовали» его предложение. «Мы с этими пятью странами входим в G20, я хотел бы, чтобы они предприняли необходимые шаги, чтобы принять нас, и мы заняли свое место в БРИКС», – турецкий лидер.

Как напоминает РИА «Новости», на этой неделе президент России Владимир Путин заявил, что расширение БРИКС пока не планируется, однако появление новых членов в будущем возможно. По словам главы России, о желании вступить в ряды БРИКС говорят многие страны, но лидеры стран-участниц подходят к этому вопросу с осторожностью. Он также отметил, что БРИКС необходимо тщательно проработать этот аспект.

На пресс-конференции после саммита БРИКС Путин заявил, что главными направлениями работы объединения являются борьба с террористической угрозой и координация деятельности стран-участниц в политическом и экономическом аспектах.

Саммит БРИКС проходил с 26 по 27 июля в Йоханнесбурге ЮАР. В ходе встречи лидеры стран-участниц подписали Йоханнесбургскую декларацию по итогам десяти лет работы организации.

Йоханнесбург, Иван Гридин

Йоханнесбург. Другие новости 30.07.18

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