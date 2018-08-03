Американцы открестились от русской шпионки в посольстве США в Москве

Секретная служба США опровергла сообщение о том, что в американском посольстве в Москве работала гражданка РФ, имевшая доступ к секретным данным. Политолог Геворг Мирзаян в эфире радио Sputnik прокомментировал эту историю. Речь идет о публикации газеты Guardian, в которой говорится о том, что связанная с ФСБ россиянка продолжительное время работала в американской дипмиссии, имея доступ к документам Секретной службы США.

В публикации отмечалось, что еще 10 лет назад россиянка якобы получила доступ к информации о рабочем графике первых лиц США. Источник отмечает, что российская сотрудница также имела доступ к корпоративной сети и электронной почте ведомства. В 2016 году женщину заподозрили в связях с российскими спецслужбами, в ее отношении была инициирована проверка. Ее проводили следователи отдела региональной безопасности госдепартамента. «Ее выдали многочисленные контакты с ФСБ… многочисленные несанкционированные встречи и контакты», – приводит издание слова информированного источника.

Газета пишет, что россиянка была уволена летом 2017 года, когда прокатилась волна сокращений числа сотрудников посольства. При этом Секретная служба не стала проводить дополнительное расследование в ее отношении. Теперь Секретная служба США опровергает данные о том, что гражданка РФ работала с секретной информацией в посольстве в Москве.

По словам доцента департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворга Мирзаяна, в этой истории нет ничего странного. «Это нормальная работа разведслужб: стремиться получить доступ к секретам потенциального оппонента или даже реального союзника. Вспомните скандал о прослушке (канцлера ФРГ) Ангелы Меркель в интересах американских спецслужб. Но конкретно в российско-американских отношениях сейчас любая история, в которой рассказывается о предполагаемом российском вмешательстве, будет гипертрофированно освещаться. И как минимум до 6 ноября, когда состоятся выборы в конгресс США, мы еще услышим не раз и не два истории о россиянках, россиянах, мужчинах, женщинах, и, наверное, каких-нибудь животных, которые вмешиваются в американские дела», – сказал Мирзаян в эфире радио Sputnik.

Москва, Иван Гридин

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