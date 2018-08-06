Наследие «террориста №1»: сын бен Ладена женился на дочери исполнителя теракта 11 сентября

Наследник террориста №1 Усамы бен Ладена – Хазма, который пошел по стопам отца и во многих странах объявлен в розыск, женился на дочери исполнителя теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Об этом сообщили двоюродные браться бен Ладена, с которыми удалось связаться британской газете The Guardian.

«Мы слышали, что он женился на дочери Мухаммеда Атты. Мы не знаем, где он сейчас, может быть, в Афганистане», – цитирует слова родственников издание.

Известно, что Хамза является сыном одной из трех выживших жен бен Ладена Хаирии Сабара, которая жила с мужем недалеко от пакистанской военной базы, когда он был убит.

Сейчас Хазма считается заместителем нового главы «Аль-Каиды» (запрещенная в РФ террористическая организация) Аймана аз-Завахири. Террорист заявлял, что намерен отомстить за отца.

Как считают эксперты, его брак с дочерью Атты подтверждает, что террористы продолжают организовываться вокруг наследия бен Ладена. «Как только мы подумали, что все это закончилось, я узнал, что Хамза сказал, что отомстит за отца. Я не хочу проходить через все это снова. Если бы теперь Хамза оказался передо мной, я бы сказал ему: «Подумайте дважды о том, что вы делаете. Не иди по стопам своего отца. Ты следуешь за самыми низкими и ужасными частями своей души», – сказал один из братьев.

Издание также отмечает, что жены бен Ладена и оставшиеся в живых дети вернулись в Саудовскую Аравию, где их укрыл бывший наследный принц Мохаммед бин Найеф.

11 сентября 2001 года боевики «Аль-Каиды» (запрещенная в РФ организация) угнали четыре американских пассажирских самолета. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра, третий упал на здание Пентагона, еще один разбился в окрестностях города Шанксвилл, штат Пенсильвания. В результате погибли около 3 тысяч человек, и 19 террористов, еще более 4 тысяч получили ранения.

Усама бен Ладен – находился в списке самых разыскиваемых террористов ФБР с 1998 года. Он был уничтожен в результате операции американского спецназа в ночь на 2 мая 2011 года на вилле в пакистанском Абботабаде. Его тело было захоронено в море.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.08.18

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