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Вторник, 21 августа 2018, 11:00 мск

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Во время речи главы Афганистана боевики ударили по президентскому дворцу в Кабуле

Фото: скриншот с видео TOLOnews

В Кабуле по президентскому дворцу было выпущено несколько ракет. Это произошло во время торжественного выступления главы Афганистана Ашрафа Гани по случаю празднования Курбан-байрам, сообщает телеканал Tolo news.

Атака была произведена в 9:00 по местному времени (7:30 мск). Ракеты упали на президентский дворец и правительственный квартал города, где располагаются посольства многих стран. Позже стало известно, что атаку произвела группа повстанцев, двое из них ликвидированы. Данных о жертвах и пострадавших в ходе атаки на президентский дворец пока не поступало.

Во время речи главы Афганистана боевики ударили по президентскому дворцу в Кабуле

По данным агентства Reuters, ранее в Кабуле были захвачены три автобуса, в которых находились около 200 человек, направлявшихся на праздник. Агентство сообщает, что среди них было не менее 170 гражданских лиц и около 20 сотрудников органов безопасности.

Позже движение Талибан (запрещено в России) подтвердило захват заложников. Представитель этой организации заявил, что боевики ведут поиск сотрудников органов безопасности среди пассажиров автобусов, а гражданских отпустят. И действительно, как сообщает Associated Press, позже большинство пассажиров захваченных автобусов были освобождены.

Лидеры Талибана (запрещена в РФ) 20 августа отвергли предложение правительства Афганистана о трехмесячном перемирии. По данным Reuters, талибы считают, что из-за перемирий откладывается вывод из страны американских войск, которые поддерживают нынешнее афганское правительство.

Кбул, Иван Гридин

Кбул. Другие новости 21.08.18

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