В Китае пожар унес жизни 18 человек

В столице китайской провинции Хэйлунцзян городе Харбин продолжаются работы по ликвидации последствий пожара в гостинице. По предварительным данным, в огне погибли 18 человек.

Как сообщает Центрального телевидения Китая, пожар вспыхнул в отеле с термальными источниками. Площадь возгорания составляет около 400 кв. м. На месте происшествия работают пять пожарных бригад, в которых трудятся более 100 огнеборцев.

Причина возгорания пока не установлена. Власти заявили о проведении расследования, которое установит виновных.

В Генконсульстве России в Харбине сообщили, что россиян среди погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 24.08.18

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