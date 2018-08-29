Вашингтон ответил на антисанкции России: направлена жалоба в ВТО

Соединенные Штаты Америки готовы судиться с Россией во Всемирной торговой организации (ВТО) после ответных мер Москвы на повышение американских пошлин на сталь и алюминий. Как говорится в сообщении на сайте ВТО, Вашингтон считает, что действия Москвы противоречат установленным правилам международной торговли.

В организации отметили, что запрос пока касается консультаций с Россией, однако, если через 60 дней спор не будет урегулирован, возможно продолжение разбирательства, в том числе, в международных судебных инстанциях.

США указывают, что Россия не применяет пошлины на аналогичные товары из других стран-членов ВТО. В Минэкономразвития, комментируя иск, заявили, что в Вашингтоне неверно интерпретируют меры, принятые Россией, и подчеркнули, что Москва действует в рамках норм торговой организации, отмечает РИА «Новости».

Как известно, Россия с 5 августа ввела новые ставки импортных пошлин на ряд американских товаров. Эта мера стала ответом на введенные США повышенные сборы на сталь и алюминий.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.08.18

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