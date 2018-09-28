Жителя Швейцарии хотят посадить в тюрьму за пакет с мусором

Жителю Швейцарии грозит тюремное заключение за неправильно выброшенные бытовые отходы.

В городе Биль 33-летний мужчина выбросил пакет с мусором, который был упакован не по правилам. Тогда прокуратура выписала ему штраф в размере 150 франков (около 10 тысяч рублей). Однако нарушитель квитанцию не оплатил, пишет газета BernerZeitung.

Спустя несколько месяцев прокуратура решила заменить штраф наказанием в виде лишения свободы и уведомила гражданина, что он должен провести в тюрьме два дня.

Отмечается, что в настоящее время местонахождение нарушителя неизвестно. Кроме того, его обвиняют в нарушении Закона об азартных играх.

Берн, Служба информации РИА «Новый День»

Берн. Другие новости 28.09.18

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