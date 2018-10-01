Сторонники независимости Каталонии заблокировали движение поездов до Барселоны

В испанском автономном сообществе Каталония демонстранты перекрыли ряд основных транспортных магистралей в провинциях Барселона, Жирона и Таррагона. Сторонники независимости вышли на акции протеста в первую годовщину референдума об отделении региона от Испании.

Как сообщает El Mundo, с утра сепаратистская радикальная организация «Комитеты защиты республики» сообщила о перекрытии путей на вокзале в Жироне. Это на несколько часов парализовало движение высокоскоростных поездов Фигерас – Жирона – Барселона. Кроме того, в городах были перекрыты центральные улицы. Демонстранты направились к мэрии Каталонии, где им удалось не только зайти в административное здание, но и снять с него испанский флаг. Как передает «РГ», акции протеста запланированы на весь день.

Напомним, референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017 года. На избирательные участки тогда пришло около 43% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании. Однако правительство страны и Конституционный суд признали референдум незаконным, а условия его проведения – противоречащими основному закону государства. Несмотря на это, Каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость провинции. На следующий день правительство страны распустило местный законодательный орган, а против руководства автономного сообщества и лидеров сепаратистского движения возбудили уголовные дела.

Политический кризис в Испании не урегулирован до сих пор: правительство предупреждает, что все попытки нарушения общественного порядка будут пресекаться и строго наказываться, а сторонники отделения надеются на проведение повторного референдума.

Мадрид, Иван Гридин

Мадрид. Другие новости 01.10.18

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