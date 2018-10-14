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Воскресенье, 14 октября 2018, 10:53 мск

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В небе над Китаем замечен странный светящийся объект

Фото: скриншот с видео CGTN

В ночном небе над Пекином был замечен неопознанный летающий объект, который излучал белый свет, сообщает CGTN. Ранее аналогичные наблюдения были сделаны в Северо-китайском автономном районе Внутренняя Монголия и северо-западной провинции Шэньси.

В небе над Китаем замечен странный светящийся объект

По мнению ученых, с большой вероятностью речь идет о выхлопных газах самолета, летящего на высоте, достаточной для отражения солнечных лучей.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 14.10.18

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