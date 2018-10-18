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Четверг, 18 октября 2018, 15:31 мск

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Немецкая разведка предотвратила крупный теракт на музыкальном фестивале

Фото: twitter.com/polizeipdsued

Федеральная разведывательная служба Германии предотвратила крупный террористический акт. Немецкие спецслужбы сорвали планы по организации теракта на музыкальном фестивале на севере страны, передает радиостанция NDR.

Запрещенная во многих странах мира, в том числе и в России террористическая организация «Исламское государство» в 2016 году отправила в Германию три группы исполнителей для подготовки и проведения теракта, однако немецкие силовики прознали о планах террористов. По словам прокурора Петера Франка, факты были конкретными, дело было возбуждено в октябре 2016 года.

О намереньях террористов стало известно благодаря семейной паре – Огузу Г. и Марсии М. Они отправившимся в Сирию, чтобы присоединиться к террористам. Они имели отношение к планированию нападения. В частности, Марсия вербовала в ряды боевиков женщин. Она случайным образом вышла на информатора спецслужб Германии. Благодаря этому немецкие разведчики узнали о планах террористов.

Известно, что за подготовку теракта отвечал высокопоставленный в структуре ИГ (запрещена в РФ) человек с псевдонимом Абу Мусаб аль-Алмани. Спецслужбы разыскивают других организаторов несостоявшегося теракта. Огуз Г. на сегодняшний день находится на севере Сирии в курдском лагере для военнопленных.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 18.10.18

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Метки / терроризм

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