Немецкая разведка предотвратила крупный теракт на музыкальном фестивале

Федеральная разведывательная служба Германии предотвратила крупный террористический акт. Немецкие спецслужбы сорвали планы по организации теракта на музыкальном фестивале на севере страны, передает радиостанция NDR.

Запрещенная во многих странах мира, в том числе и в России террористическая организация «Исламское государство» в 2016 году отправила в Германию три группы исполнителей для подготовки и проведения теракта, однако немецкие силовики прознали о планах террористов. По словам прокурора Петера Франка, факты были конкретными, дело было возбуждено в октябре 2016 года.

О намереньях террористов стало известно благодаря семейной паре – Огузу Г. и Марсии М. Они отправившимся в Сирию, чтобы присоединиться к террористам. Они имели отношение к планированию нападения. В частности, Марсия вербовала в ряды боевиков женщин. Она случайным образом вышла на информатора спецслужб Германии. Благодаря этому немецкие разведчики узнали о планах террористов.

Известно, что за подготовку теракта отвечал высокопоставленный в структуре ИГ (запрещена в РФ) человек с псевдонимом Абу Мусаб аль-Алмани. Спецслужбы разыскивают других организаторов несостоявшегося теракта. Огуз Г. на сегодняшний день находится на севере Сирии в курдском лагере для военнопленных.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 18.10.18

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