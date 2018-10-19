Храм Саграда Фамилия оштрафовали на 36 млн евро за незаконное строительство на протяжении 130 лет

Руководство храма Саграда Фамилия в Барселоне выплатит городской администрации 36 млн евро. Такой штраф мэрия назначила за строительные работы без лицензии, которые велись в течение 130 лет.

По словам мэра Барселоны Ады Колау, храм будет выплачивать деньги на протяжении десяти лет. Город направит эти средства на благоустройство территории вокруг Саграда Фамилия, пишет газета El Pais.

Кроме того, в начале следующего года храму оформят все необходимые документы, чтобы в дальнейшем стройка шла на законных основаниях.

Саграда Фамилия был заложен в 1882 году. Строительные работы планируется завершить в 2026 году к 100-летию со дня смерти архитектора собора Антонио Гауди.

Барселона, Служба информации РИА «Новый День»

Барселона. Другие новости 19.10.18

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