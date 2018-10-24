Китай построит второй «Титаник» к 2022 году

Копия знаменитого британского трансатлантического парохода «Титаник» будет спущена на воду к 2022 году. Судно строит Китай по заказу австралийского миллиардера Клайва Палмера.

По данным Evening Standard, в первое плавание The Titanic II отправится по маршруту Дубай-Саутгемптон, а затем направится в Нью-Йорк. Таким образом, судно повторит рейс оригинального «Титаника», затонувшего в 1912 году.

Основатель круизной компании Blue Star Line Клайв Палмер уверяет, что на копии «Титаника» будет тот же уровень комфорта, что и на оригинале. На борту смогут расположиться 2 400 пассажиров и 900 членов экипажа.

Дизайн судна останется прежним, сохранится и вид интерьеров, однако техническое оснащение The Titanic II будет на самом высоком современном уровне.

Напомним, «Титаник» был построен в 1912 году и тогда считался самым большим судном в мире. В первом же рейсе он затонул, столкнувшись с айсбергом. Трагедия унесла жизни 1 496 человек.

Совместно с «Титаником» на верфях шла стройка еще двух суперлайнеров, не уступающих по величине. Так в 1910 году был спущен на воду «Олимпик». В 1914 году завершилось строительство судна «Британик», изначально предполагалось назвать его «Гигантик», но после гибели «Титаника» от этой идеи отказались. Из трех лайнеров только «Олимпик» прослужил до 1935 года, он устарел и был продан на металлолом. Корабль пересек Атлантический океан более 500 раз. «Британик» пробыл в море чуть более двух лет. В 1916 году судно подорвалось на мине и затонуло, большинство людей, находившихся на борту, удалось спасти.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

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