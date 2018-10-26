В Греции из-за землетрясения нет электричества, объявлена угроза цунами

У берегов Греции произошло мощное землетрясение. По предварительным данным, повреждения незначительные, часть населения осталась без электроснабжения. Сейсмологи объявили угрозу цунами в Средиземном море.

В Ионическом море в ночь на пятницу зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,8, за ними последовал афтершок магнитудой 5,8. Как сообщили греческие СМИ, эпицентр землетрясения располагался в 287 км к западу от Афин, рядом с островом Закинф, очаг залегал на глубине 10 км.

В административном центре острова городе Закинтос повреждены некоторые линии электропередачи. В прибрежных зонах прошли камнепады. Мэр города отменил занятия в школах в пятницу. Информации о возможных жертвах и пострадавших пока не поступало.

Кроме греков землетрясение почувствовали жители еще восьми стран – Албании, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Италии, Македонии, Ливии, Турции и на Мальте.

Европейский-средиземноморский сейсмологический центр объявил угрозу цунами. Специалисты рекомендовали срочно покинуть прибрежную зону и пляжи. С подобным предупреждением выступил и Национальный институт геофизики и вулканологии Италии. Оранжевый уровень тревоги ввели на побережье итальянских областей Калабрия, Базиликата, Апулия и Сицилия.

Афины, Служба информации РИА «Новый День»

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