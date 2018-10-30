В Тунисе 20 человек пострадали из-за взрыва террористки-смертницы

В столице Туниса произошел теракт, который устроила смертница. По предварительным данным, в результате атаки различные ранения получили 20 человек.

Террористка взорвала бомбу в центре города на авеню Хабиба Бургибы, передает Reuters. В общей сложности пострадали 20 человек, среди них двое детей и 15 полицейских, уточнил Министр внутренних дел Туниса Хишам аль-Фурати.

Личность женщины, устроившей теракт, установили – это 30-летняя Муна Гебла из прибрежной провинции Махдия. Три дня назад она покинула свой город, сказав родным, что поехала в столицу, чтобы найти работу.

Тунисские СМИ пишут, что Гебла была связана с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство». Глава МВД Туниса считает, что речь идет о единичном теракте. «Это единичная и примитивная террористическая атака. Я хочу заверить граждан в том, что все подразделения МВД продолжают противостоять терроризму», – сказал министр.

Тунис, Служба информации РИА «Новый День»

Тунис. Другие новости 29.10.18

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