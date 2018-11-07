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Среда, 7 ноября 2018, 13:00 мск

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Греческие священники перестанут получать зарплату и лишатся статуса госслужащих

Фото: Reuters

Правительство Греции отменяет государственную зарплату священников и вспомогательного персонала. Нововведение коснется 10 тысяч служителей церкви.

По данным агентства Reuters, правительство Греции и Греческая православная церковь достигли предварительного соглашения, согласно которому зарплату священникам напрямую из бюджета платить не будут. Вместо этого, деньги перечислят в специальный церковный фонд.

Отмечается, что на зарплаты священнослужителям в год Греция тратит около 200 млн евро. Субсидия будет выделяться один раз в год, и уже из фонда батюшки получат причитающиеся им деньги.

Договоренность была достигнута между премьер-министром страны Алексисом Ципрасом и предстоятелем Элладской (Греческой) православной церкви Иеронимом. Теперь соглашение должно быть одобрено кабинетом министров, парламентом и церковными лидерами.

В свою очередь некоторые священникираскритиковали идею и заявили, что намерены бороться за сохранение своего статуса.

Афины, Служба информации РИА «Новый День»

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