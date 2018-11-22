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Четверг, 22 ноября 2018, 12:48 мск

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В Китае автомобиль на полном ходу врезался в группу школьников

В Китае автомобиль наехал на толпу школьников, переходящих дорогу. По предварительным данным, 5 человек погибли, 18 госпитализированы. Виновник аварии задержан.

Как сообщает Центрально телевидение Китая, инцидент произошел у здания начальной школы в городе Хулудао провинции Ляонин. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, машина двигалась по встречной полосе и на большой скорости въехала в толпу школьников, которые переходили дорогу.

В результате ДПТ погибли 5 человек, 18 с различными травмами доставлены в медучреждения. Возраст погибших и пострадавших не уточняется.

Водителя, устроившего аварию, задержали. Полиция выясняет его мотивы, проводится расследование.

Пекин, Служба информация РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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