В Китае автомобиль на полном ходу врезался в группу школьников

В Китае автомобиль наехал на толпу школьников, переходящих дорогу. По предварительным данным, 5 человек погибли, 18 госпитализированы. Виновник аварии задержан.

Как сообщает Центрально телевидение Китая, инцидент произошел у здания начальной школы в городе Хулудао провинции Ляонин. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, машина двигалась по встречной полосе и на большой скорости въехала в толпу школьников, которые переходили дорогу.

В результате ДПТ погибли 5 человек, 18 с различными травмами доставлены в медучреждения. Возраст погибших и пострадавших не уточняется.

Водителя, устроившего аварию, задержали. Полиция выясняет его мотивы, проводится расследование.

Пекин, Служба информация РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 22.11.18

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