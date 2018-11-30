Житель Китая 23 года провел в тюрьме по ошибке

В Китае вышел на свободу мужчина, который из-за ошибки следствия провел в тюрьме 23 года. Добиться освобождения невиновного помогли родственники, а также журналисты.

Преступление было совершено в 1995 году в провинции Гирин. Правоохранители арестовали Цзиня Чжэхуна по подозрению в изнасиловании и убийстве 20-летней девушки. Суд приговорил мужчину к отложенной смертной казни.

Сам Цзинь заявляет, что взял на себя вину, чтобы прекратить пытки, которые к нему применяли следователи во время допросов, пишет Asia One.

В 2014 году Верховный народный суд взялся пересмотреть это дело после многочисленных апелляций Цзиня и его родственников. Кроме того, одно из ведущих изданий страны The Paper опубликовало разгромную статью, в которой говорилось об ошибках, допущенных во время расследования.

Цзиня Чжэхуна отпустили, когда выяснилось, что у следствия не было ни улик, ни показаний свидетелей, а все обвинение было построено на признании подозреваемого, выбитого из него силой.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 30.11.18

Президента Франции «забыли» встретить в аэропорту Буэнос-Айреса. / «Интеллектуальный идиотизм»: Запад использует против России новое «оружие». / Россия закроет свободный проход иностранным военным кораблям по Севморпути. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»