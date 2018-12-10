В Китае школьный автобус протаранил толпу пешеходов, есть погибшие

В Гонконге неуправляемый школьный автобус врезался в группу людей. По разным данным, в результате ДТП от двух до трех человек погибли, более десяти госпитализированы.

Как сообщают местные СМИ, водитель припарковал машину недалеко от школы и ушел. Транспорт сорвался со стояночного тормоза и поехал вниз по улице, набирая скорость. Затем машина выехала на тротуар и сбила пешеходов. В момент ДТП пассажиров в автобусе не было.

Официально власти сообщили о двух погибших, однако газета South China Morning Post пишет о трех жертвах аварии. Кроме того, 12 человек доставили в больницу с различными травмами, шестеро из них находятся в критическом состоянии.

Полиции начала расследование причин произошедшего.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 10.12.18

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