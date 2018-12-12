Теракт в Страсбурге: боевик открыл стрельбу по прохожим, четыре человека погибли

В центре французского города Страсбурга мужчина открыл стрельбу по прохожим из автомата. Полицейские ранили преступника, но ему удалось скрыться. Произошедшее расценивается как теракт.

Боевик расстрелял людей на рождественской ярмарке на пересечении улицы Гран Аркадес и Пляс Клебер, сообщает AFP. Убегая от полиции, злоумышленник угнал такси и скрылся. Позже водитель такси рассказал правоохранителям, что угонщик был ранен.

По предварительным данным, в результате ЧП четыре человека погибли, 11 получили огнестрельные ранения и были госпитализированы, состояние семерых пострадавших медики оценивают как тяжелое.

Полиция установила личность стрелка, им оказался 29-летний житель Страсбурга. Ранее он уже нарушал закон и числился в списке подозреваемых в терроризме. Нападение на рождественской ярмарке квалифицировано как теракт, расследование ведет антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа.

В Сети появилось видео с обращением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». В сообщении боевики берут на себя ответственность за нападение и угрожают продолжить атаки.

В настоящее время историческая часть города оцеплена, движение автобусов и трамваев прекращено. На место прибыли военные. Кроме того, по поручению президента Франции Эммануэля Макрона в Страсбург выехал министр внутренних дел Франции Кристоф Каста.

12 декабря объявлено днем траура по жертвам трагедии.

Страсбург, Служба информации РИА «Новый День»

Страсбург. Другие новости 11.12.18

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