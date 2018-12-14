Во Франции ликвидировали террориста, расстрелявшего прохожих в Страсбурге

Полицейские застрелили Шерифа Шекатта, который повинен в гибели людей на рождественской ярмарке в Страсбурге. Злоумышленник был связан с террористами запрещенной в России организации «Исламское государство».

Выяснить место, где скрывался преступник, удалось благодаря местным жителям. Полицейские распространили фото Шекатта. Он скрывался в квартале Нойдорф, который хорошо знал, поскольку провел там часть своей жизни, сообщает BFMTV. Во время задержания злоумышленник открыл огонь по правоохранителям и был застрелен ответными выстрелами.

Отмечается, что 29-летний Шекатт имел 27 судимостей во Франции, Германии и Швейцарии, неоднократно сидел в тюрьме. Поначалу, полицейские думали, что он сбежит от правосудия в Германию, но потом от этой версии отказались и сосредоточили поиски в Страсбурге.

Шекатт расстрелял людей на рождественской ярмарке 11 декабря. По уточненным данным, тогда погибли три человека, 13 получили ранения. Нападение было квалифицировано как теракт. Расследование этого дела взял под личный контроль глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

Позже в Сети появилось видео с обращением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». В сообщении боевики берут на себя ответственность за нападение и угрожают продолжить атаки.

Страсбург, Служба информации РИА «Новый День»

Страсбург. Другие новости 14.12.18

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