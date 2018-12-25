В Китае вооруженный мужчина въехал в толпу на угнанном автобусе

В Китае вооруженный ножом мужчина угнал рейсовый автобус в восточной провинции Фуцзянь, въехал в толпу пешеходов, а также протаранил несколько автомобилей и мотоциклов. В результате его действий погибли пятеро, различные травмы получил 21 человек, сообщает полиция городского округа Лунъянь, где произошел инцидент.

В Китае вооруженный мужчина въехал в толпу на угнанном автобусе

ЧП случилось около 15:20 по местному времени (10:20 мск). По имеющимся данным, среди погибших – полицейский. Преступника оперативно задержали на месте, ведется расследование. Скольким людчм потребовалась госпитализация, а также на сколько серьезные травмы они получили, пока не известно.

Полиция обратилась к согражданам с просьбой не публиковать в Сети фото и видео с места инцидента, чтобы не провоцировать панику. Правоохранители также призвали граждан проявить сочувствие к родственникам погибших и пострадавших, которым может навредить любая недостоверная информация или видеозаписи с места инцидента.

Тем не менее, в Сети появились видеоролики. На них запечатлено, как на оживленной улице парализовано движение транспорта, на проезжей части неподвижно лежат люди, а полицейские пытаются скрутить злоумышленника.

Посреди улицы стоит автобус, его лобовое стекло и вся передняя часть разбиты, в салоне видны пятна крови, вокруг него лежат мопеды и велосипеды. Инцидент повлек за собой несколько ДТП, есть разбитые легковые автомобили.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 25.12.18

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