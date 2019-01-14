Вблизи Тегерана разбился Boeing 707, вылетевший из Бишкека

Вблизи столицы Ирана – Тегерана – разбился грузовой самолет Boeing 707. Крушение произошло при посадке в Карадже к западу от Тегерана. Самолет выполнял рейс из Бишкека. По предварительным данным, при посадке в аэропорту Фатх самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, сообщает FARS.

По данным других иранских информагентств Boeing 707 упал на жилой район около Тегерана при заходе на посадку по вине пилота, который не справился с управлением. На борту находились 10 человек, по предварительным данным, все погибли. О жертвах среди местного населения сообщений пока не поступало.

Тегеран, Иван Гридин

Тегеран. Другие новости 14.01.19

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