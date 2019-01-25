В Китае прогремели несколько взрывов, есть жертвы

На северо-востоке Китая прогремели несколько взрывов. Полиция пока официально не комментирует случившееся. Видео с места событий в социальных сетях опубликовали очевидцы.
Инцидент произошел в городе Чанчунь провинции Цзилинь, сообщает информационный портал Sina. Взрыв произошел на 30-м этаже небоскреба Wanda Plaza. Затем еще несколько взрывных устройств сдетонировали на улице возле высотки.
В соцсетях появилось несколько роликов от очевидцев. На кадрах люди в панике разбегаются от многоэтажного здания. Слышатся громкие хлопки, улицу заволакивает дымом.
На место происшествия прибыли полицейские, пожарные и медики. По предварительным данным, один человек погиб, один ранен.
Пользователи предположили, что неизвестный сбросил несколько взрывных устройств из окна небоскреба. Местный СМИ называют случившееся террористической атакой.
Правоохранители пока не дают официальных комментариев о причинах произошедшего.
Пекин, Служба информации РИА «Новый День»
Пекин. Другие новости 25.01.19
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