В Китае прогремели несколько взрывов, есть жертвы

На северо-востоке Китая прогремели несколько взрывов. Полиция пока официально не комментирует случившееся. Видео с места событий в социальных сетях опубликовали очевидцы.

Инцидент произошел в городе Чанчунь провинции Цзилинь, сообщает информационный портал Sina. Взрыв произошел на 30-м этаже небоскреба Wanda Plaza. Затем еще несколько взрывных устройств сдетонировали на улице возле высотки.

В соцсетях появилось несколько роликов от очевидцев. На кадрах люди в панике разбегаются от многоэтажного здания. Слышатся громкие хлопки, улицу заволакивает дымом.

На место происшествия прибыли полицейские, пожарные и медики. По предварительным данным, один человек погиб, один ранен.

Пользователи предположили, что неизвестный сбросил несколько взрывных устройств из окна небоскреба. Местный СМИ называют случившееся террористической атакой.

Правоохранители пока не дают официальных комментариев о причинах произошедшего.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 25.01.19

В МВД назвали число нелегалов с паспортами болельщиков ЧМ-2018 в РФ. / Венесуэла, Россия и Турция создают новую картину мира. / Автор «50 оттенков серого» выпустит новый эротический роман. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»