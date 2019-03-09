Экс-министр заявил о подготовке побега Порошенко из Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко специально затягивает боевые действия на Донбассе, желая получить побольше политических очков в преддверии выборов главы государства, а также готовит собственный побег на случай проигрыша на голосовании. Такое заявление сделал экс-министр экономики Украины Владимир Лановой в статье, опубликованной в издании «Главред».

Бывший чиновник считает, что Порошенко понял, что не сможет выиграть выборы, после которых ему придется отвечать за ужасное состояние армии и разгул коррупции. Лановой также отметил, что внутриукраинский конфликт приносит президенту огромную прибыль благодаря хищениям из оборонного бюджета. В частности, экс-министр приводит в пример скандал с закупкой контрабандных запчастей из России.

Он также подчеркнул, что большинство оборонных контрактов заключаются с определенными предприятиями, от которых Порошенко и его окружение получают прибыль. «В Украине существует более сотни полноценных военных предприятий, способных выпускать танки, самолеты, ракеты, подводные и надводные плавсредства, БТР и БМП и т.д., но деньги из бюджета идут не им, а предприятиям, с которыми договоры заключаются по указанию сверху», – пишет Лановой.

Экс-министр заявил, что эти обстоятельства составляют вместе неприглядную картину состояния армии, которая остается слабой, морально устаревшей, необеспеченной в необходимой степени техническими и военными средствами. Лановой также напомнил о призывах кандидата в президенты и бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко о необходимости импичмента Порошенко, который, по его словам, создает для себя огромные доходы, а для страны лишь «смерть и нищету».

В заключение он подчеркивает, что Порошенко собирается бежать из страны, поскольку осознает, что не выиграет выборы. Политик это объясняет тем, что доходы президента за год выросли в 82 раза, а также указывает на намерение Порошенко продать предприятия. В противном случае, пишет Лановой, действующему президенту придется «отвечать и за армию, и за коррупцию на крови, и за нарушение избирательного права, а следовательно, и за нарушение Конституции государства».

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 09.03.19

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