Подавший заявление о выходе из фракции «Блока Петра Порошенко» депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко рассказал о странах, куда намерен сбежать президент страны в случае проигрыша на ближайших выборах. По его словам, Петр Порошенко может сбежать в Испанию или Молдавию. Об этом Лещенко рассказал на своем YouTube-канале.

Экс-соратник президента Украины назвал места для побега Порошенко из страны

«Думаю, если Порошенко не выиграет, он может бежать из страны. Тут проблема не только в Порошенко, а что будет огромный запрос на наказание Порошенко. То есть не только новый президент не будет любить Порошенко, а в обществе будет огромный запрос на то, чтобы его наказать», – заявил он, добавив, что Порошенко намерен бежать либо в Испанию, где у него есть недвижимость, либо в Молдавию, «где проживает его бизнес-партнер олигарх Владимир Плахотнюк».

Депутат также выразил мнение, что нынешнего президента следует привлечь к ответственности за коррупцию. «Честно вам скажу, Порошенко заслуживает наказания, потому что он занимался не просто какими-то нечистоплотными вещами, а банальной тупой коррупцией и покрывал коррупцию своих друзей, будучи президентом Украины. Я это знаю, как человек, который лично общался с Порошенко», – заключил Лещенко.

Как писал «Новый День», ранее о вероятном побеге Порошенко в случае проигрыша на президентских выборах сообщил бывший министр экономики Украины Владимир Лановой. Он рассказал, что внутриукраинский конфликт приносит президенту огромную прибыль благодаря хищениям из оборонного бюджета. В частности, экс-министр привел в пример скандал с закупкой контрабандных запчастей из России.

По его словам большинство оборонных контрактов заключаются с определенными предприятиями, от которых Порошенко и его окружение получают прибыль. «В Украине существует более сотни полноценных военных предприятий, способных выпускать танки, самолеты, ракеты, подводные и надводные плавсредства, БТР и БМП и т.д., но деньги из бюджета идут не им, а предприятиям, с которыми договоры заключаются по указанию сверху», – пишет Лановой.

Лановой также напомнил о призывах кандидата в президенты и бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко о необходимости импичмента Порошенко, который, по её словам, создает для себя огромные доходы, а для страны лишь «смерть и нищету». В заключение он подчеркнул, что Порошенко сбежит, так как доходы президента за год выросли в 82 раза.

Очередные выборы президента Украины намечены на 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, однако в январе ее обошел шоумен Владимир Зеленский.

Киев, Иван Гридин

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