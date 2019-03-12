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Вторник, 12 марта 2019, 09:01 мск

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У берегов Китая 12 человек пропали без вести после столкновения судов

Два судна столкнулись у берега восточной китайской провинции Чжэцзян. В результате в воде оказались 14 человек, двоих удалось спасти, еще 12 числятся пропавшими без вести.

Как сообщили власти уезда Дайшань городского округа Чжоушань, инцидент произошел после полуночи. Рыболовецкое судно по пути в порт столкнулось с лайнером и затонуло, передает «Интерфакс».

По предварительным данным на борту лодки находилось 14 человек, двоих удалось обнаружить, поисками оставшихся занимаются экстренные службы и добровольцы.

В настоящее время ведется расследование причин столкновения. Поисково-спасательная операция продолжается, в ней принимают участие 20 рыболовецких и спасательных судов и два вертолета.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 12.03.19

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