Тонны воды обрушились с небоскреба во время землетрясения на Филиппинах

В центральной части Филиппин произошло землетрясение. Подземные толчки расшатали небоскреб с бассейном на крыше, из которого вылились тонны воды.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло около шести утра. Эпицентр залегал в 11 км от города Тутубиган на глубине 86,3 км. Геологическая служба США оценила мощность подземных толчков в 6,3 балла.

Местные СМИ публикуют кадры последствий стихии. По последней информации, жертвами землетрясения стали 15 человек. Поисково-спасательная операция продолжается, сотрудники экстренных служб разбирают завалы и извлекают людей из-под обломков.

Большинство городов в Пампанге остаются без электроэнергии. Международный аэропорт Кларк временно закрыт из-за урона, нанесенного одному из его терминалов.

В Сети появилось видео из Манилы. С небоскреба Anchor Skysuites обрушиваются тонны воды из расположенного на крыше бассейна. Высота здания составляет 181 метр.

Манила, Служба информации РИА «Новый День»

Манила. Другие новости 23.04.19

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