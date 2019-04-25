В Китае 11 человек погибли в рухнувшем лифте

В Китае 11 человек погибли, двое пострадали из-за сломавшегося лифта. Полиция начала расследование несчастного случая.

Инцидент произошел в городе Хэншуй провинции Хэбэй на северо-востоке Китая, сообщает местная радиостанция The Voice of China. На стройплощадке сломался лифт и рухнул вниз. С какой высоты упала кабина, не уточняется.

В результате происшествия погибли 11 человек, еще двое доставлены в больницу. Они получили различные травмы. Медики оценивают состояние пострадавших как тяжелое.

Правоохранительные органы начали расследование, выясняются причины произошедшего.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 25.04.19

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