США временно ослабили давление на Huawei

Министерство торговли США временно разрешило китайской компании Huawei поддерживать существующие сети и предоставлять программные обновления клиентам. Цель послаблений – уменьшить ущерб американских корпораций.

Как сообщил министр торговли США Уилбур Росс, временная общая лицензия, выданная Huawei, разрешает определенные виды деятельности, необходимые для продолжения работы существующих коммуникационных сетей и для поддержки существующих мобильных услуг. Она будет действовать лишь до 19 августа, передает РИА «Новости».

Американским властям пришлось ослабить давление, чтобы не создавать резких проблем для компаний США. Во время действия временного разрешения Huawei должна исполнить обязанности перед другими организациями.

Ранее стало известно, что Huawei больше не может рассчитывать на программное обеспечение, предоставляемое американской корпорацией Google. Поводом для отключения стало заявление Министерства торговли США о том, что китайский производитель будет внесен в черный список, пишет Reuters. США неоднократно обвиняли Huawei в техническом шпионаже.

В китайской корпорации заявили, что продолжат предоставлять обновления для систем безопасности и постпродажного обслуживания всех существующих смартфонов и планшетов Huawei и Honor, которые уже используются или есть в наличии в магазинах на мировом рынке.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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