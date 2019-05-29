Huawei будет судиться с США из-за внесения в черный список

Компания Huawei подала иск в суд с требованием признать решение властей США о внесении в черный список антиконституционным. По мнению китайской корпорации, введение ограничений преследует одну цель – вытеснить Huawei с американского рынка.

В заявлении компании говорится, что запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей является нарушением общественных прав. Это свидетельствует о тирании незаконного использования законодательства вместо суда.

Более того, Huawei собирается подать ходатайство о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства о признании этого закона антиконституционным.

Министерство торговли США включило Huawei в черный список 20 мая. Вашингтон неоднократно обвинял компанию в техническом шпионаже. Сразу после этого американская корпорация Google отказалась от сотрудничества с китайской компанией.

В Huawei заявили, что продолжат предоставлять обновления для систем безопасности и постпродажного обслуживания всех существующих смартфонов и планшетов Huawei и Honor, которые уже используются или есть в наличии в магазинах на мировом рынке.

Затем Huawei получила временную лицензию, которая разрешает определенные виды деятельности, необходимые для продолжения работы существующих коммуникационных сетей и для поддержки существующих мобильных услуг. Она будет действовать до 19 августа.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 28.05.19

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