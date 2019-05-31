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NewDayNews.ru

Пятница, 31 мая 2019, 15:22 мск

Новости Политика

Китай объявил о создании своего «черного списка»

Власти КНР намерены создать список иностранных компаний и физлиц, которые не соблюдают рыночные принципы и создают условия, подрывающие законные интересы китайского бизнеса.

В заявлении, которое опубликовало Министерство коммерции КНР, говорится, что в перечень попадут «неблагонадежные субъекты». Речь идет об организациях, иностранных гражданах и компаниях, которые блокируют китайские компании не из коммерческих целей и серьезным образом подрывают их законные интересы.

Пока неясно, каким именно образом Пекин намерен влиять на тех, кто попадет в этот «черный список». Местные СМИ предполагают, что в отношении этих лиц и компаний могут быть применены конкретные меры, о которых китайские власти сообщат позднее.

Решение Минкоммерции Китая было принято на фоне скандала, разразившегося вокруг компании Huawei. Министерство торговли США включило Huawei в черный список 20 мая. Вашингтон неоднократно обвинял компанию в техническом шпионаже. Сразу после этого американская корпорация Google отказалась от сотрудничества с китайской компанией. В свою очередь Huawei подала иск в суд с требованием признать решение властей США о внесении в черный список антиконституционным. По мнению китайской корпорации, введение ограничений преследует одну цель – вытеснить Huawei с американского рынка.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 31.05.19

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