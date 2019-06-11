Huawei найдет замену Android в России

Китайский производитель Huawei ищет замену операционной системы (ОС) Android из-за санкций США. Не исключено, что корпорация перейдет на российскую разработку «Аврора». Об этом пишет The Bell со ссылкой на источники.

ОС «Аврора» была создана на базе финской Sailfish. Разработчиком владеют «Ростелеком» и российский бизнесмен Григорий Березкин. По словам источников, стороны уже обсудили начало производства части продуктов Huawei в России.

Впрочем, официального подтверждения этой информации от Huawei не поступало. В «Ростелекоме» также не подтвердили эти сведения, но выразили готовность работать со всеми разработчиками мобильных устройств.

Министерство торговли США включило Huawei в черный список 20 мая. Вашингтон неоднократно обвинял компанию в техническом шпионаже. Сразу после этого американская корпорация Google отказалась от сотрудничества с китайской компанией.

В Huawei заявили, что продолжат предоставлять обновления для систем безопасности и постпродажного обслуживания всех существующих смартфонов и планшетов Huawei и Honor, которые уже используются или есть в наличии в магазинах на мировом рынке.

Затем Huawei получила временную лицензию, которая разрешает определенные виды деятельности, необходимые для продолжения работы существующих коммуникационных сетей и для поддержки существующих мобильных услуг. Она будет действовать до 19 августа.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 11.06.19

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