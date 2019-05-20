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Понедельник, 20 мая 2019, 15:20 мск

Новости Технологии

Huawei обещает обновлять ПО устройств, несмотря на попадание в черный список США

Китайский производитель Huawei не прекратит техническую поддержку своих смартфонов и планшетов, несмотря на попадание в черный список США.

«Huawei продолжит предоставлять обновления для систем безопасности и постпродажного обслуживания всех существующих смартфонов и планшетов Huawei и Honor, которые уже используются или есть в наличии в магазинах на мировом рынке», – говорится в заявлении компании.

В Google также уверили пользователей, что Google Play и средства защиты Google Play Protect продолжат функционировать на всех устройствах Huawei, которые существуют в настоящее время, передает РБК.

В корпорации добавили, что китайские производитель внес существенный вклад в развитие Android. Huawei считается одним из ключевых партеров ОС с открытым исходным кодом, который тесно сотрудничал в деле развития «экосистемы».

Ранее стало известно, что Huawei больше не может рассчитывать на программное обеспечение, предоставляемое американской корпорацией Google. Поводом для отключения стало заявление Министерства торговли США о том, что китайский производитель будет внесен в черный список, пишет Reuters. США неоднократно обвиняли Huawei в техническом шпионаже.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

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