Еще одна китайская компания может попасть под санкции США

Американские власти рассматривают возможность расширения черного списка компаний, в отношении которых будут установлены ограничения. Вслед за Huawei под санкции рискует попасть Hikvision.

Если администрация президента США Дональда Трампа все же расширит черный список Минторга, то американские компании будут обязаны получать специальные лицензии от правительства на поставку компонентов для производителя систем видеонаблюдения Hikvision, передает New York Times.

Hikvision производит дорожные камеры, тепловизоры и беспилотники и является одним из крупнейших в мире поставщиком подобных устройств. В частности, продукция компании использовались на Олимпиаде в Пекине и на Чемпионате мира по футболу в Бразилии.

Ранее Министерство торговли США включило в черный список другого производителя техники из Китая – Huawei. Вашингтон неоднократно обвинял Huawei в техническом шпионаже. Сразу после этого американская корпорация Google отказалась от сотрудничества с китайской компанией, это значит, что из смартфонов этого бренда исчезнут приложения Google Play Store, Gmail, You-Tube и другие.

В Huawei заявили, что продолжат предоставлять обновления для систем безопасности и постпродажного обслуживания всех существующих смартфонов и планшетов Huawei и Honor, которые уже используются или есть в наличии в магазинах на мировом рынке.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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