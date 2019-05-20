Китайская компания Huawei лишится доступа к сервисам Google

Китайская компания Huawei больше не может рассчитывать на программное обеспечение, предоставляемое американской корпорацией Google. Из смартфонов этого бренда исчезнут приложения Google Play Store, Gmail, You-Tube и другие.

Поводом для отключения Huawei стало заявление Министерства торговли США о том, что китайский производитель будет внесен в черный список, пишет Reuters. Это значит, что Huawei лишится доступа к обновлениям операционной системы Android, отныне доступ будет возможен только к той версии ОС, которая есть в открытом доступе.

Ранее США обвиняли Huawei в техническом шпионаже. По мнению Вашингтона, компания, спонсируемая китайскими властями, собирала секретные данные с помощью своего оборудования. США неоднократно призывали европейские страны отказаться от сотрудничества с китайскими компаниями в совместных проектах по развитию сетей 5G.

В черный список американское Министерство торговли собирается внести Huawei и 70 ее подразделений. Отмечается, что деятельность компании «противоречит национальной безопасности США».

Отключение Huawei от сервисов Google стало продолжением экономического конфликта Вашингтона с Пекином. США рассчитывают, что Китай заключит торговое соглашение на их условиях, однако власти КНР не собираются идти на поводу и продолжают отстаивать свои интересы.

Вашингтон, Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон, Пекин. Другие новости 19.05.19

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